المجر تقرر حظر مسيرات تضامنية مع غزة

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تسمح بأي مسيرات تؤيد "المنظمات الإرهابية"، مضيفا أن جميع المواطنين المجريين يجب أن يشعروا بالأمان، بغض النظر عن معتقداتهم أو أصولهم.

وأضاف أوربان، "من الصادم أن تكون هناك مسيرات تعاطف تدعم الإرهابيين في أنحاء أوروبا"، وذلك في تصريحات على خلفية تداعيات في أوروبا لهجوم حماس يوم السبت.

ولفت إلى أن "هناك محاولات حتى في المجر. لكننا لن نسمح بمسيرات التعاطف التي تدعم المنظمات الإرهابية لأن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدا إرهابيا للمواطنين المجريين".

اليوم السابع للحرب بين إسرائيل وحماس

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.