"على بعد 30 دقيقة من إسرائيل".. رئيس قبرص يحذر من "نووي إيران"

عبر الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، عن مخاوف بلاده من مغبة امتلاك إيران قدرات نووية، مؤكدًا أن ذلك يجعل بلاده في خطر حقيقي، خصوصاً اذا اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل.

وقال خريستودوليديس، في البودكاست البريطاني "الباقي سياسة: القيادة"، إن "التوترات بين إسرائيل وإيران قد تؤثر بشكل مباشر على قبرص، وقد يجعلنا ذلك في خطر لأننا على بُعد 30 دقيقة من إسرائيل" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة ساعر: إيران حاولت مهاجمة إسرائيليين في قبرص

وأشاد الرئيس القبرصي بعلاقات بلاده مع إسرائيل، قائلاً: "إسرائيل هي أقرب حليف لنا في المنطقة"، لكنه كشف أن قبرص تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار أنه التقى مؤخرًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن بلاده تعمل على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما أسماها "الإخفاقات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

وخلال حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أثار رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس غضب الإيرانيين، عندما كشف أن طهران طلبت من قبرص نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية حينها بشدة مؤكدة أنها "لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة، وخاصة قبرص".

وخلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، اضطرت إسرائيل إلى إرسال بعض الطائرات، خاصة طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قبرص حتى لا تكون هدفاً للقصف الإيراني على تل أبيب.

يشار إلى أن قبرص، تعد أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، وقد تتأثر بما يجري في الإقليم من اضطرابات.