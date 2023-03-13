إسرائيل.. مشروع قانون لمنع التحقيق مع نتنياهو

التحقيق مع نتنياهو

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "دافيد أمسالم وضع على طاولة الكنيست مشروع قانون يمنع المدعي العام من التحقيق مع رئيس الوزراء، باستثناء التحقيق بالجرائم الجنسية أو العنف أو الأمن أو المخدرات".

وأوضحت الصحيفة، أن "مشروع القانون يحظر فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو خلال فترة ولايته، وسيتم العمل على تمريره عقب تمرير قوانين الخطة القضائية المتعلقة بمنع المحكمة العليا من المراجعة القضائية للقوانين التي يشرعها الائتلاف بالكنيست".

وفي الملاحظات التفسيرية للقانون، فإن "رئيس الوزراء هو في أكثر المناصب تعقيدا، وعليه أن يتخذ قرارات مصيرية بالقضايا التي تمس الجمهور، بما في ذلك التحركات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يركز بشكل كامل على التعامل مع هذه الأمور".

ووفق المشروع، فإنه لن يتم إعفاء رئيس الوزراء من التحقيق الجنائي بشكل كامل؛ ولكن سيتم تجميد التحقيق خلال فترة ولايته، كما أن مدة رئاسة رئيس الوزراء لن تحتسب ضمن قانون التقادم بالنسبة للجريمة، وبالتالي يمكن فتح تحقيق معه بعد انتهاء فترة ولايته.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "أمسالم بادر عام 2016 لطرح التشريع نفسه وذلك بالتزامن مع فتح الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع نتنياهو، كما أنه تقدم باقتراح مشابه أيضا عام 2017 ولكن لم تتم مناقشته في الكنيست".