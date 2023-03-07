الجيش الإسرائيلي يحقق في رقص جنود مع مستوطنين في حوارة (فيديو)

وورد في بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "سلوك المقاتلين في تلك الواقعة لا ينسجم مع ما هو متوقع من مقاتلين خلال عمليات ميدانية".

ولفت البيان إلى أن الواقعة حدثت على خلفية مواجهات وقعت في البلدة، أمس الإثنين، بين مستوطنين يهود وفلسطينيين من السكان المحليين، شملت إلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية وتهشيم زجاج السيارات.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية ذات صلة أن شبان من البلدة احتشدوا في الشوارع واستخدموا مكبرات الصوت في المساجد داعين السكان للنزول، وأن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل، والتي أظهرت جنودًا يرقصون برفقة المستوطنين في الموقع.

وقال سكان محليون من "حوارة" الفلسطينية، التي تردد اسمها كثيرًا في الآونة الأخيرة عقب هجوم عنيف نفذه عشرات المستوطنين تحت حماية الجيش، إن مستوطنين يهودا ألقوا الحجارة وأطلقوا أعيرة نارية صوب سيارة فلسطينية كانت تمر في أحد الشوارع، وبداخلها عائلة فلسطينية.

وأصيب قائد السيارة ونُقل إلى المستشفى في نابلس، ومن غير المعروف طبيعة حالته الصحية، كما وردت أنباء، أشارت إليها القناة العبرية، بشأن إصابة 5 فلسطينيين جراء حجارة ألقاها المستوطنون اليهود، وقالت إن طفلة من بين المصابين.