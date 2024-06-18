إيران.. بزشكيان يتعهد بإحياء الاتفاق النووي حال فوزه في الانتخابات
تعهد مرشح التيار الإصلاحي للرئاسة الإيرانية مسعود بزشكيان، الثلاثاء، بالعمل على إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية في حال تمكن من الفوز بالانتخابات، مبيناً أن "استمرار النهج الذي سلكته حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سيدمر حياة الشعب الإيراني".
وقال بزشكيان، في طاولة مستديرة عبر القناة التلفزيونية الأولى الإيرانية: "بدعم الشعب الإيراني يمكن إحياء الاتفاق النووي"، مبينا إنه "إذا كان الاتفاق سيئا فلماذا لم تمزقه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي".
وأوضح بزشكيان الذي استعان بوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف لنيل دعمه: "الدبلوماسية والتفاوض ليسا إذلالاً، والتفاوض مع الولايات المتحدة ليس من باب الذل وسوف نتفاوض لضمان مصالحنا".
وتابع: "أموالنا النفطية لا ينبغي أن تذهب إلى جيوب المهربين، وبمشاركة الشعب الكبيرة في الانتخابات سيكون لدينا ورقة رابحة في المفاوضات، وسنسعى للتواصل مع العالم بعقلانية وشجاعة".
وأكد مسعود بزشكيان أن "استمرار النهج الذي سلكته حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سيدمر حياة الشعب الإيراني".
وقال: "حتى الدول الصديقة إلى إيران ما تزال متمسكة بالعقوبات الغربية، نفس العراق الذي حارب فيه الجنرال قاسم سليماني لا يعطينا المال، والعقوبات تفيد المستفيدين من العقوبات، واضح أين تذهب أموال النفط؟".
كما دافع وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف عن الاتفاق النووي الذي أبرمه مع الولايات المتحدة عام 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وقال ظريف: "يجب أن لا نحرّف التاريخ، التضخم انخفض إلى دون الـ 10% بعد توقيع الاتفاق النووي في حكومة حسن روحاني، والنمو الاقتصادي السنوي ارتفع فوق الـ10%".
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 28 من يونيو/حزيران الجاري لاختيار رئيس للجمهورية خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قتل بتحطم مروحية، الشهر الماضي.
ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين خمسة منهم ينتمون إلى التيار الأصولي المتشدد.