وسط مخاوف من هجوم صيني.. أمريكا تحقق في انقطاع الاتصالات

فتحت الوكالات الفيدرالية الأمريكية، الخميس، تحقيقا عقب انقطاع واسع لخدمات شبكة الاتصالات (AT&T)، بعد أيام من تحذير مسؤول أمني من تهديدات سيبرانية صينية.

وقالت شبكة (ABC) الإخبارية، إن الانقطاع أثر على خدمات الاتصالات والإنترنت لعشرات آلاف الأمريكيين.

ومن جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" منشورا للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو على موقع "إكس"، أكد فيه أن الانقطاع يبدو صغيرا مقارنة بالهجوم الذي قد تشنه الصين على البلاد في حال غزو تايوان.

وأبلغ مشتركون لدى شركة (AT&T) عن انقطاع خدمات هواتفهم المنزلية والإنترنت والهواتف المحمولة صباح الخميس، بحسب ما نقلت فوكس نيوز عن موقع (Downdetector).