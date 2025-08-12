غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة زبقين جنوبي لبنان

"الطاقة الذرية" تكشف عن حجم التأثير الإشعاعي في محطة زابوريجيا الأوكرانية

رافائيل غروسيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 9:42 م

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن موظفي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لاحظوا تصاعد دخان من المبنى الإداري بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من أبراج التبريد.

وأضاف غروسي: "لم تُسجل أي زيادة في الإشعاع، ولم ترد أنباء عن تأثر السلامة النووية، ولم تقع أي إصابات"، وفق "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن حاكم منطقة زابوريجيا المعين من قبل روسيا قوله إن الدخان ناجم عن اشتعال النيران في عشب جاف بعد قصف جوي، وإن مستويات الإشعاع ضمن المستويات الطبيعية.

