ماكرون يستنكر مظاهر معاداة السامية "الجامحة" في فرنسا

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة نشرت مساء السبت، ما أسماها "عودة معاداة السامية الجامحة بصورة لا تطاق"، معتبرا أن "فرنسا التي يشعر فيها مواطنونا اليهود بالخوف ليست فرنسا".

جاء هذا الموقف للرئيس الفرنسي عقب تصاعد المظاهر المعادية لليهود في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والقصف الإسرائيلي العنيف على غزة، حيث سجلت فرنسا أكثر من 1200 حالة في شهر واحد.

وكتب ماكرون في الرسالة التي نشرتها صحيفة "لوباريزيان" أن "فرنسا التي يشعر فيها مواطنونا اليهود بالخوف ليست فرنسا. فرنسا التي يشعر فيها فرنسيون بالخوف بسبب دينهم أو أصلهم ليست فرنسا"، وهو موقف عبر عنه عشية خروج "المسيرة المدنية الكبرى" التي قال إنها يجب أن تظهر فرنسا "متحدة خلف قيمها وعالميتها".