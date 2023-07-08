زيلينسكي يصطحب قادة معركة آزوفستال من تركيا إلى أوكرانيا

وسرعان ما نددت روسيا بعودة الرجال الخمسة، التي تمت على الرغم من اتفاق لتبادل الأسرى العام الماضي يشترط بقاءهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تركيا انتهكت شروط تبادل الأسرى ولم تبلغ موسكو بالأمر.

وتولى القادة، الذين يوصفون بالأبطال في أوكرانيا، العام الماضي، قيادة جهود الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية، وهي أكبر مدينة استولت عليها روسيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأطلقت موسكو سراح بعضهم في سبتمبر أيلول في تبادل للأسرى توسطت فيه أنقرة، وتُلزم شروطه هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.