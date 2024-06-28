لمن صوت خامنئي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

قال موقع "سهام نيوز" الإيراني التابع للتيار الإصلاحي، مساء الجمعة، إن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي انتخب المرشح عن التيار الأصولي المتشدد، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف.

ونشر الموقع عبر قناته على منصة "تليغرام" صورة علق عليها: "إن بطاقة المرشد الانتخابية توضح بأنه صوت للمرشح محمد باقر قاليباف".