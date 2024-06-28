لمن صوت خامنئي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قال موقع "سهام نيوز" الإيراني التابع للتيار الإصلاحي، مساء الجمعة، إن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي انتخب المرشح عن التيار الأصولي المتشدد، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف.
ونشر الموقع عبر قناته على منصة "تليغرام" صورة علق عليها: "إن بطاقة المرشد الانتخابية توضح بأنه صوت للمرشح محمد باقر قاليباف".
وكان مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني أبدوا موقفهم من المرشح قاليباف، وأشادوا بقدرته على تولي المسؤولية في المرحلة الراهنة.
كما دعم قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال أمير علي حاجي زاده، المرشح الأصولي المتشدد قاليباف صراحةً في الانتخابات الرئاسية السابقة.