بسبب الصين.. واشنطن تلغي اجتماعا مع مسؤول تايواني

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ألغت اجتماعا مع وزير الدفاع التايواني في يونيو حزيران الفائت.

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وبحسب "رويترز"، فإن هذا يسلط الضوء على أن الرئيس دونالد ترامب يخشى دعم الجزيرة بطرق ربما تضر بالعلاقات الأمريكية مع الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ولنجتون كو، وزير الدفاع التايواني، كان يخطط لزيارة واشنطن لإجراء محادثات دفاعية مع إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ألغت الاجتماع في اللحظة الأخيرة.