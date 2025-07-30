الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء "محض كذب وتضليل"

logo
العالم

بسبب الصين.. واشنطن تلغي اجتماعا مع مسؤول تايواني

بسبب الصين.. واشنطن تلغي اجتماعا مع مسؤول تايواني
وزير الدفاع التايواني خلال لقاء مع مسؤول أمريكيالمصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 8:10 ص

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ألغت اجتماعا مع وزير الدفاع التايواني في يونيو حزيران الفائت.

أخبار ذات علاقة

عقب اعتراض الصين.. ترامب يمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك

عقب اعتراض الصين.. ترامب يمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك

وبحسب "رويترز"، فإن هذا يسلط الضوء على أن الرئيس دونالد ترامب يخشى دعم الجزيرة بطرق ربما تضر بالعلاقات الأمريكية مع الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ولنجتون كو، وزير الدفاع التايواني، كان يخطط لزيارة واشنطن لإجراء محادثات دفاعية مع إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ألغت الاجتماع في اللحظة الأخيرة.

أخبار ذات علاقة

وزير الدفاع البريطاني: مستعدون للقتال لمساعدة تايوان

وزير الدفاع البريطاني: مستعدون للقتال لمساعدة تايوان

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC