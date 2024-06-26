واشنطن تستهدف بعقوبات جديدة أفراداً وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران.

واستهدفت العقوبات الأمريكية، وفق بيان، "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.

وذكر البيان أن "هذه الشبكة المصرفية أتاحت للحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران، الوصول إلى النظام المالي الدولي".

وساعدت الشبكة كذلك في تحويل مليارات الدولارات التي كسبتها هاتان المؤسستان، من خلال بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية، منذ عام 2020، وفق البيان الأمريكي.

وأنفق الحرس الثوري ووزارة الدفاع الأموال من خلال شبكات الصرافة الإيرانية، وشركات الغطاء الأجنبية، للحصول على الدعم المالي والأسلحة للجماعات والمليشيات التابعة لها في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن.

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في البيان، أن "الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية استخدما أيضًا الأموال لنقل طائرات مسيرة إلى روسيا".

وقال والي أديمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إن "واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء والصناعة المالية العالمية لزيادة يقظة المجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل الإرهاب".

وسيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.