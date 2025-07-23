"قصة زائفة".. البيت الأبيض ينفي إبلاغ ترامب بالتورط بملفات إبستين

نفى البيت الأبيض الأربعاء، تقارير حول إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بورود اسمه ضمن ملفات رجل الأعمال المثير للجدل جيفري إبستين، الذي كان متورطا بقضايا جنسية.

وقال البيت الأبيض، إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزارة العدل أبلغت دونالد ترامب في مايو/أيار بأن اسمه موجود في ملفات لرجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين هو استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة" عن الرئيس الأمريكي.

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان عبر البريد الإلكتروني "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية قولهم، إن وزيرة العدل بام بوندي ونائبها أبلغا ترامب خلال اجتماع في مايو/أيار بأن اسمه كان في ملفات لجيفري إبستين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ ترامب أيضا بأن عددا من الشخصيات البارزة الأخرى وردت أسماؤها، وأن الوزارة لا تخطط للإفراج عن أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويتعرض الرئيس دونالد ترامب لضغوط متزايدة من مؤيديه للإفصاح عن معلومات إضافية تتعلق بالتحقيق الحكومي في قضية اتجار بالجنس اتُّهم بها إبستين الذي انتحر في 2019 داخل سجن في مانهاتن، حيث كان ينتظر محاكمته.