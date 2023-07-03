أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بكميات ضئيلة

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن صادرات الحبوب في الأيام الأولى من يوليو تموز الجاري، الشهر الأول من الموسم الجديد الذي يستمر حتى يونيو حزيران 2024، بلغت 34 ألف طن فقط، أي نصف الكمية خلال الفترة نفسها من 2022.

وقالت الوزارة، إن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن تسعة آلاف طن من القمح و25 ألفا من الذرة.

وبلغت الصادرات في الموسم المنصرم بالكامل قرابة 49 مليون طن متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.