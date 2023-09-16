سوناك يعتزم تقليص مشاركة الصين في قمة "بليتشلي بارك"

ذكرت صحيفة الغارديان في تقرير لها أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يفكر في تقليص مشاركة مسؤولين صينيين من يومين إلى يوم واحد في قمة حول الذكاء الاصطناعي تستضيفها المملكة المتحدة، وسط قلق بشأن تجسس بكين على الحكومات الغربية.

وقالت الصحيفة إن قمة "بليتشلي بارك"، المقررة في نوفمبر القادم، سيشارك فيها زعماء مثل الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الكندي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ونائبة الرئيس الأمريكي.

وأضافت أن القمة ستركز على المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه من قبل الدول أو حتى الأفراد لتسريع تطوير المخاطر البيولوجية.

ويأمل المسؤولون أن تصبح القمة حدثا سنويا أو كل سنتين، تستضيفه دولة أخرى في كل مرة على غرار اجتماعات مجموعة السبع أو مجموعة العشرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن "داوننج ستريت" وجهت بالفعل دعوة للصين لحضور القمة، مما أثار موجة من الانتقادات في أعقاب الكشف الأخير عن اعتقال باحث برلماني للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

وقالت مصادر لصحيفة الغارديان إن تقليص عدد أيام حضور الوفد الصيني، يرجع جزئيًا إلى القلق بشأن أنشطتهم التجسسية، وليس كنتيجة مباشرة للاعتقال.

ورأت الصحيفة أن سوناك يفضل الإبقاء على علاقات حذرة مع بكين، التي أشار إلى أهمية العلاقات معها على هامش قمة العشرين في دلهي، عندما التقى مع رئيس مجلس الدولة الصيني "تشيانغ" وناقش معه قضايا الذكاء الاصطناعي من بين قضايا أخرى.

المصدر: صحيفة الغارديان