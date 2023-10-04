موسكو تتوعد دول أوروبا بعد حظر دخول السيارات الروسية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحظر المفروض على دخول السيارات الروسية إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي "لن يمر دون رد".

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أقول إن الإدارات المعنية تجري حاليًا، اتصالات، من أجل التوصل إلى رد... بالطبع عندما يتم الاتفاق على هذه القرارات سنبلغكم بذلك".

وتابعت" أستطيع أن أقول إنه لن تمر إجراءات الدول الأوروبية دون رد فعل مناسب".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوضحت في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنطبق أيضًا على المركبات السياحية التي تحمل لوحات روسية.

وبناء على هذا فإن المواطنين الروس لا يجوز لهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بمركباتهم الخاصة، حتى للأغراض السياحية، ولو لفترة قصيرة من الزمن بحسب المفوضية الأوروبية.