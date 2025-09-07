أوكرانيا تستهدف خط "الصداقة" للنفط في روسيا

أعلنت القوات الأوكرانية أنها هاجمت خط أنابيب النفط "دروجبا"، أو ما يعرف أيضاً بخط أنابيب "الصداقة"، في منطقة بريانسك الروسية.

وفي منشور عبر تطبيق "تلغرام"، قال قائد وحدة القوات المُسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن "أضراراً شاملة ناتجة عن الحريق" لحقت بخط الأنابيب.

ويستخدم خط الأنابيب في تصدير النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.

أخبار ذات علاقة القوات الأوكرانية تهاجم محطة كهرباء في كورسك

وفي المقابل شنت القوات الروسية هجوماً واسعاً بطائرات مسيرة على كييف، أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 18 شخصاً، حسبما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وأدت الهجمات إلى اشتعال النيران في عشرات المباني في العاصمة، بما في ذلك مقر الحكومة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن حريقا اندلع في مبنى الحكومة وسط المدينة بعد الهجوم الذي بدأ بوابل من الطائرات المسيرة أعقبه قصف صاروخي.