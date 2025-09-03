بوتين يشيد بجنود كوريا الشمالية وكيم يتعهد بالدعم الكامل لروسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بجنود جيش كوريا الشمالية الذين يشاركون إلى جانب قواته في المعارك ضد القوات الأوكرانية.

وعقد كيم اجتماعاً، الأربعاء، مع بوتين على هامش احتفالات الصين بذكرى استسلام اليابان رسمياً في الحرب العالمية الثانية في بكين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الرفيق كيم جونغ أون والرئيس بوتين تبادلا الآراء الصريحة حول القضايا الدولية والإقليمية المهمة".

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستواصل "الدعم الكامل" لروسيا وجيشها "كواجب أخوي".

وأضافت أن بوتين "أشاد بشدة" بالجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون ضد أوكرانيا وأنه قال إن العلاقات بين البلدين "روابط خاصة تقوم على الثقة والصداقة والتحالف".

وانضم كيم وبوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، لمشاهدة عرض عسكري ضخم، في أول تجمع من نوعه، لزعماء الدول الثلاث، منذ الأيام الأولى للحرب الباردة.

وأتاحت زيارة كيم إلى بكين أول فرصة له على الإطلاق للقاء بوتين وشي معاً، بالإضافة إلى مقابلة أكثر من 20 من قادة الدول الأخرى الذين حضروا الحدث.

وأرسلت كوريا الشمالية جنوداً وذخائر مدفعية وصواريخ إلى روسيا لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وقدر جهاز المخابرات الكوري الجنوبي الأسبوع الجاري أن نحو ألفي جندي كوري شمالي قُتلوا خلال القتال لصالح روسيا.

ويعتقد أن بيونجيانج تخطط لإرسال 6 آلاف جندي آخر، مع وجود حوالي ألف جندي مقاتل بالفعل في روسيا.