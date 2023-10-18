نيويورك تايمز: "مأساة غزة" تحطم صورة واشنطن في المنطقة
أكد محللون سياسيون أن التصعيد في غزة أضر فعليا بصورة الولايات المتحدة المحطمة في المنطقة مؤكدين انعدام مكانتها الأخلاقية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقالت الصحيفة: إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، تأتي وسط مشاعر الأسى والغضب العارم التي تجتاح الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونقلت عن وزير خارجية مصر الأسبق نبيل فهمي، قوله إن "هناك غضبا عارما ضد الغرب الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الحرب، ما يعني تلطخ يديه بدماء الفلسطينيين".
وذكرت الصحيفة، أن "ذلك يأتي في وقت يقول فيه الكثير من الفلسطينيين والعرب إن خطاب كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين كان مجردا من الإنسانية، ومروجا للحرب إلى حد كبير".
ويبدي فلسطينيون مثل المحامية الفلسطينية ديانا بطو التي شاركت بصفة مستشارة قانونية في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، عن دهشتها الكبيرة من رد إدارة بايدن.
وأضافت الصحيفة، أن المحامية بطو، "تعلم جيدا حقيقة الدور الأمريكي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقوة الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن هذا المستوى من الانحياز الذي أظهرته إدارة بايدن يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية".
بينما يقول المفكر السعودي البارز خالد الدخيل، إن "أكثر ما يثير الإحباط بالفعل هو تبني القوى الغربية على نحو أعمى، الرواية الإسرائيلية للأحداث".
ويتساءل الدخيل: "أنتم ضد الاحتلال في أوكرانيا، فهل تنكرون أن الفلسطينيين أيضا تحت الاحتلال".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "المسؤولين الأمريكيين خففوا على ما يبدو مواقفهم في الأيام القليلة الماضية، من خلال تأكيدهم على ضرورة أن لا يعاني المدنيون الفلسطينيون بسبب حماس".
كما لم يشجع بايدن إسرائيل على إعادة احتلال غزة بالكامل، وقبيل توجهه إلى إسرائيل، أصدر بيانا عبر فيه عن غضبه وحزنه العميق تجاه الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة، والخسائر الرهيبة في الأرواح التي تسبب بها".
وتابعت: "رغم ذلك، وقع الضرر بالفعل بصورة الولايات المتحدة المحطمة في المنطقة، وانعدمت مكانتها الأخلاقية، كما يرى محللون سياسيون".