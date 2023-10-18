نيويورك تايمز: "مأساة غزة" تحطم صورة واشنطن في المنطقة

أكد محللون سياسيون أن التصعيد في غزة أضر فعليا بصورة الولايات المتحدة المحطمة في المنطقة مؤكدين انعدام مكانتها الأخلاقية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة: إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، تأتي وسط مشاعر الأسى والغضب العارم التي تجتاح الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونقلت عن وزير خارجية مصر الأسبق نبيل فهمي، قوله إن "هناك غضبا عارما ضد الغرب الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الحرب، ما يعني تلطخ يديه بدماء الفلسطينيين".

وذكرت الصحيفة، أن "ذلك يأتي في وقت يقول فيه الكثير من الفلسطينيين والعرب إن خطاب كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين كان مجردا من الإنسانية، ومروجا للحرب إلى حد كبير".

ويبدي فلسطينيون مثل المحامية الفلسطينية ديانا بطو التي شاركت بصفة مستشارة قانونية في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، عن دهشتها الكبيرة من رد إدارة بايدن.

وأضافت الصحيفة، أن المحامية بطو، "تعلم جيدا حقيقة الدور الأمريكي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقوة الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن هذا المستوى من الانحياز الذي أظهرته إدارة بايدن يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية".