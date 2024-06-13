عبر منشور.. هل خرج تحالف بينيت ولابيد للعيان؟
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، عوامل عدة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، لكتابة منشور على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلق خلاله على الأوضاع داخل إسرائيل.
ولخصت الصحيفة هذه العوامل باستقالة الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، من حكومة بنيامين نتنياهو، والتوترات المتواصلة داخل البلاد، بالإضافة إلى موجة الحرائق في الشمال التي استمرت لعدة أيام، والدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، علاوة على موجة التظاهرات التي تُطالب بإبرام صفقة مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة.
وكتب "بينيت" في المنشور المشار إليه: "في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، أديت يمين الولاء كرئيس الوزراء الثالث عشر لدولة إسرائيل، وخدمتكم كرئيس للوزراء لمدة تزيد قليلًا عن عام، وعندما ترأست الحكومة، بعد أربع جولات من الانتخابات، وشهدنا وباء كورونا، وأزمة اقتصادية، ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل ودولة مصابة بالشلل، ووقتها قرر وزراء من اليسار واليمين وضع جميع الخلافات جانبًا والالتقاء من أجل إنقاذ إسرائيل".
وأضاف: "مررنا بفترة الكورونا وتخطيناها، وأعادت الحكومة ثقة الجمهور، وتم تخصيص جدول وزراء الحكومة بالكامل لتعزيز القضايا المتعلقة بالأداء اليومي للبلد، ولقد اهتممنا بالجميع، ولم نفضل قطاعًا على الآخر، وعلى الرغم من أنني دفعت ثمنًا باهظًا، إلا أننا أنجزنا في عام واحد ما لم تفعله الحكومات الأخرى في أربع سنوات، وأنشأنا حكومة الطوارئ هذه، والتي أنا فخور جدًّا؛ لأنه كان ضروريًّا في ذلك الوقت مثل الهواء للتنفس، لقد أثبت أنه يمكن إخراج إسرائيل من الوحل وبسرعة".
وتابع "بينيت": "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الواقع الذي نعيشه منذ السابع من أكتوبر يتطلب قيادة تعرف كيف توحد الشعب وتفعل الشيء الأساسي الذي يجب على الحكومة القيام به وهو: وضع مصلحة إسرائيل فوق أي اعتبار آخر، والتصرف بحكمة أمام المجتمع الدولي، وإدخال جميع شرائح الشعب في دائرة الخدمة وإدارة القتال بأهداف واضحة حتى يتم القضاء على أعدائنا".
واختتم كلامه بالقول: "أيها الأصدقاء، لقد فعلنا ذلك حينها، ويمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى، للخروج من الهاوية، بوجود حكومة محترفة".
وعلى الجانب الآخر، شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، المنشور وغرد قائلًا: "مع حكومة محترفة وقيادة حقيقية ووحدة بيننا يمكننا تحقيق ذلك".