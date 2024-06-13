عبر منشور.. هل خرج تحالف بينيت ولابيد للعيان؟

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، عوامل عدة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، لكتابة منشور على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلق خلاله على الأوضاع داخل إسرائيل.

ولخصت الصحيفة هذه العوامل باستقالة الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، من حكومة بنيامين نتنياهو، والتوترات المتواصلة داخل البلاد، بالإضافة إلى موجة الحرائق في الشمال التي استمرت لعدة أيام، والدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، علاوة على موجة التظاهرات التي تُطالب بإبرام صفقة مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة.

وكتب "بينيت" في المنشور المشار إليه: "في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، أديت يمين الولاء كرئيس الوزراء الثالث عشر لدولة إسرائيل، وخدمتكم كرئيس للوزراء لمدة تزيد قليلًا عن عام، وعندما ترأست الحكومة، بعد أربع جولات من الانتخابات، وشهدنا وباء كورونا، وأزمة اقتصادية، ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل ودولة مصابة بالشلل، ووقتها قرر وزراء من اليسار واليمين وضع جميع الخلافات جانبًا والالتقاء من أجل إنقاذ إسرائيل".