قانون "سوسو".. "معسكرات الساحرات" تثير الجدل في غانا

تعيش آلاف النساء المتهمات بممارسة السحر في شمال غانا، وهن اللواتي طردتهن عائلاتهن ومجتمعاتهن، في سجون مفتوحة تُعرف باسم "معسكرات الساحرات" في ظروف معيشية قاسية للغاية.

وتعمل الجمعيات والجهات الفاعلة السياسية الآن على إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية وتجريم اتهامات ممارسة السحر، وفق موقع "بول أفريكا".

ولأكثر من 10 سنوات، عاشت عشرات النساء في مخيم غوشويغو شمال غانا، حين أُجبرن على مغادرة قريتهن بعد اتهامهن بممارسة السحر.

وعادةً ما تستهدف اتهامات السحر النساء الأكبر سنًا اللاتي يُشكلن عبئًا على المجتمع أو لا يُلبّين التوقعات المُلقاة على عاتق النساء.

إعادة الدمج

وبينما تقضي غالبية النساء اللواتي يدخلن هذه المخيمات أيامهن هناك، يُبشّر عمل المنظمات المحلية بالخير، إذ يسافر بارناباس دالابرا، من خلال منظمته "مشروع المنبوذين"، إلى قرى النساء المتهمات بالسحر لإقناع مجتمعاتهن بإعادة دمجهن. ويزعم أنه مكّن خلال عامين من عودة حوالي 30 منهن.

وبدأ تحوّل في المواقف عام 2020 عقب وفاة أكوا دينتيه، وهي امرأة في التسعين من عمرها، ضُربت حتى الموت في شمال البلاد.

وانتشر فيديو لجريمة قتلها على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحدثًا صدمةً في جميع أنحاء البلاد. وقال ابنها بعد 5 سنوات: "أخذوها إلى مكانٍ ناءٍ وطلبوا منها الاعتراف بأنها ساحرة، لكنها رفضت. ثم بدأوا بالاعتداء عليها وضربها".

تجريم السحر

وفي عام 2023، أقرّ البرلمان قانونًا يُجرّم اتهامات ممارسة السحر. كما نصّ القانون على تعويض الضحايا وتمويل إعادة تأهيلهم. لكن الرئيس آنذاك، نانا أكوفو أدو، رفض التوقيع على القانون، مما حال دون إصداره.

وفي غانا، الإيمان بالسحر راسخٌ جدًا فبعض الزعماء يؤمنون به، وكذلك بعض ضباط الشرطة والأطباء. وسبب رفض الرئيس السابق توقيع القانون هو خوفه من خسارة الأصوات، كما يوضح البروفيسور أزوماه، مدير معهد سانيه والتحالف ضد اتهامات السحر.

قانون سوسو

ومع التغيير السياسي الذي حدث في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2024، غادر النائب فرانسيس كزافييه سوسو، الذي قدم القانون عام 2023، مقاعد المعارضة لينضم إلى الأغلبية. وقال في ذكرى وفاة أكوا دينتيه: "لدينا الآن 9 أعضاء في البرلمان مستعدون لدعم مشروع القانون، ونحظى بدعم رئيس الجمهورية، وبحلول نهاية العام، سيكون لدينا قانون".

وقد تعزز هذا الأمل بحضور وزيرة شؤون المرأة في الذكرى، وهو أول حضور لعضو في الحكومة الحالية.

وينص قانون النائب سوسو، في حال سريانه، على إغلاق "معسكرات الساحرات" في شمال البلاد. ويمنح هذا القانون آلاف النساء المنبوذات المحتجزات هناك أملًا بحياة أفضل وتحقيق العدالة، على حساب حياة محطمة.