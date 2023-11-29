"الشيوخ" الأمريكي يبحث مساعدات إسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين، الثلاثاء، إن المجلس سيبدأ النظر في حزمة تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مشروع قانون للمساعدات حتى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل إجراءات أمن الحدود. كما بين شومر أيضا أنه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وقال شومر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملا أن يحظى ذلك بدعم الحزبين لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر". وأضاف "نأمل أن نجري تصويتا الأسبوع المقبل. نعم، هذه هي الخطة".