الجيش الأمريكي: مقاتلة صينية اقتربت لتصبح على بُعد 6 أمتار من أخرى أمريكية

وتلت تلك المواجهة القريبة ما وصفته الولايات المتحدة بـ"توجه متزايد في الآونة الأخيرة من المقاتلات الصينية لاتباع سلوك خطر".

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن "الواقعة حدثت لطائرة مقاتلة صينية تابعة للقوات البحرية من طراز جيه-11 وطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز آر.سي-135 في 21 ديسمبر/ كانون الأول".

وذكر البيان أن "القوات المشتركة الأمريكية في منطقة الهندي والهادي تكرس جهودها لمنطقة محيطين حرة ومفتوحة، وستواصل التحليق والإبحار والعمل في البحر في المجال الجوي الدولي مع الاعتبار المناسب لسلامة كل السفن والطائرات بموجب القانون الدولي".