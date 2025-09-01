logo
العراق يعلن اعتقال شبكة لـ"داعش" في أفريقيا كانت تخطط لتنفيذ هجمات

أفراد من الأمن العراقيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 7:28 م

كشف جهاز المخابرات الوطني العراقي، الاثنين، عن اعتقال شبكة تمويل رئيسة لتنظيم داعش "مسؤولة عن تهريب الإرهابيين" بين عدد من دول العالم لمصلحة التنظيم.

وذكر بيان أن "جهاز المخابرات نفذ عملية الاعتقال في عدد من دول غربي أفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل العراق وخارجه، وتمت بجهد نوعي وبإشراف القضاء الأعلى".

 وأوضح أن "العملية كانت نوعية وجاءت استكمالا لعملية نفذها الجهاز في العام 2023 في كركوك واستهدفت شبكة تمويل لداعش، وأن الشبكة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولا أوروبية ومصالح العراق في الخارج".

وجدّد جهاز المخابرات سعيه بـ"الاستمرار بملاحقة فلول داعش الإرهابي والتصدي لمخططاته الخبيثة التي تحاول يائسة المساس بالأمن القومي العراقي".

