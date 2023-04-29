بايدن يلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة

قال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي 18 زعيما من قادة منطقة جنوب المحيط الهادئ خلال زيارته للأرخبيل في أيار/مايو المقبل، في إشارة إلى حملة متجددة لجذب حلفاء في المنطقة.

وأضاف الوزير أن بايدن يخطط للقاء أعضاء كتلة منتدى جزر المحيط الهادئ في العاصمة، بينما تحاول الولايات المتحدة تكثيف حملتها الدبلوماسية لجذب حلفاء في المنطقة.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، إن بايدن سيتوقف في العاصمة بورت مورسبي لمدة ثلاث ساعات فقط، في زيارة خاطفة في طريقه إلى أستراليا لحضور قمة قادة الرباعية.