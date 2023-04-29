بايدن يلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة
قال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي 18 زعيما من قادة منطقة جنوب المحيط الهادئ خلال زيارته للأرخبيل في أيار/مايو المقبل، في إشارة إلى حملة متجددة لجذب حلفاء في المنطقة.
وأضاف الوزير أن بايدن يخطط للقاء أعضاء كتلة منتدى جزر المحيط الهادئ في العاصمة، بينما تحاول الولايات المتحدة تكثيف حملتها الدبلوماسية لجذب حلفاء في المنطقة.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، إن بايدن سيتوقف في العاصمة بورت مورسبي لمدة ثلاث ساعات فقط، في زيارة خاطفة في طريقه إلى أستراليا لحضور قمة قادة الرباعية.
وتأتي زيارة بايدن للأرخبيل وسط تنافس واشنطن وبكين لتعزيز العلاقات مع البلدان الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ، ومساع أمريكية لملاحقة النفوذ الصيني في تلك الرقعة المتنازع عليها.
وتعد بابوا غينيا، شأنها في ذلك شأن معظم البلدان الجزرية بالمحيط الهادئ، دولة ذات أهمية استراتيجية بالغة نظرا لموقعها الجغرافي ووفرة الموارد، لكنها غير متطورة، ويبلغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة شمال أستراليا.