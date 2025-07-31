أوكرانيا: حان وقت ممارسة ضغوط قصوى على موسكو

قال وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا الخميس إن "الوقت حان لممارسة ضغوط قصوى على موسكو" بعد هجوم روسي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى في كييف.

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وكتب الوزير عبر منصة اكس "إنه صباح فظيع في كييف. الرئيس ترامب كان سخيًّا جدًّا وصبورًا جدًّا مع بوتين محاولًا إيجاد حل" مضيفًا "حان الوقت لممارسة ضغوط قصوى على موسكو. يجب تنسيق كل العقوبات. حان وقت فرض السلام بالقوة"، بحسب فرانس برس.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت صباح اليوم، سقوط 6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف الخميس.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرًا.

وأضاف: "في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحًا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح" وفق ما نقلت فرانس برس، قبل أن تؤكد السلطات وقوع 6 قتلى على الأقل.

وتابع: "أصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيًّا وقد تدمر جزء كامل منه" مشيرًا إلى إخراج شخصين على قيد الحياة من بين الأنقاض.

وأوضح قائد الإدارة العسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو أن الهجوم استهدف حوالي 10 مناطق في المدينة من بينها مؤسسة تربوية. وأشار إلى وقوع 27 جريحًا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عصف الانفجارات أدى إلى تحطم الزجاج في وحدة لطب الأطفال في مستشفى دون وقوع إصابات.