شولتس: مقتل الألمانية شاني لوك يظهر "وحشية" حماس
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن مقتل الألمانية الإسرائيلية شاني لوك يظهر ما وصفه بـ"وحشية" حماس والحاجة إلى محاسبة الحركة الفلسطينية المسلحة.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت الحكومة الإسرائيلية مقتل لوك، التي خطفتها حماس خلال مهرجان موسيقي في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر هجوم قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين.
وقال شولتس خلال زيارة رسمية لأفريقيا: "بالنسبة لي، هذه الأخبار فظيعة، إنها تظهر وحشية حماس".
وكانت لوك، البالغة من العمر 23 عامًا، واحدة من عشرات الأشخاص الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم على إسرائيل، لكن حماس لم تعلق على مصير لوك، ولم تتضح بعد ظروف وفاتها، إلا أن الحكومة الألمانية، أكدت الإثنين، وفاة أحد مواطنيها لكنها لم تقدم تفاصيل.