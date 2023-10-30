شولتس: مقتل الألمانية شاني لوك يظهر "وحشية" حماس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن مقتل الألمانية الإسرائيلية شاني لوك يظهر ما وصفه بـ"وحشية" حماس والحاجة إلى محاسبة الحركة الفلسطينية المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت الحكومة الإسرائيلية مقتل لوك، التي خطفتها حماس خلال مهرجان موسيقي في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر هجوم قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين.