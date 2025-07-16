3 قتلى في قصف روسي على شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنّ ثلاثة أشخاص قتلوا في قصف روسي استهدف شرق البلاد عصر الثلاثاء بعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو 50 يومًا للتوصّل إلى اتفاق سلام مع كييف.

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وقال مكتب المدّعي العام في خاركيف "قتيلان وجريحان: وحدات إنفاذ القانون وثّقت حصيلة هجوم جديد للعدو في مقاطعة كوبيانسك"، مشيرًا إلى أنّ القتيلين يبلغان من العمر 67 و69 عامًا.

بدورها، أعلنت السلطات في منطقة سومي أنّ "العدو أطلق نيران المدفعية على أطراف بلدة فيليكا بيساريفكا. للأسف، قُتل أحد السكّان وعمره 50 عامًا".

من جهتها، أعلنت القوات الروسية أنّها سيطرت على قريتين أخريين في دونيتسك، لتواصل بذلك تقدّمها في هذه المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وفي مدينة فورونيج في غرب روسيا أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء، أنّ هجومًا بطائرة مسيّرة أوكرانية أدّى إلى إصابة 27 شخصًا بجروح، بحسب فرانس برس.