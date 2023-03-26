كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن النووي الروسي في بيلاروس
طالبت أوكرانيا، الأحد، باجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سينشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين".
وأضافت: "نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض"، بحسب فرانس برس.
وكان مستشار أمني بارز للرئيس الأوكراني قال، اليوم الأحد، إن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء ستزعزع استقرار تلك الدولة، واتهم موسكو باحتجاز مينسك "رهينة"، وفق رويترز.
وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن الأمر، إنه "خطوة صوب زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة"، مضيفًا أنها تعظم ما وصفه بمستوى "المفاهيم السلبية والرفض الشعبي" لروسيا وبوتين داخل المجتمع في روسيا البيضاء.
وكتب على تويتر: "لقد أخذ الكرملين روسيا البيضاء رهينة نووية".