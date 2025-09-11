تركها وهرب.. متظاهرون في نيبال ينقذون زوجة وزير من الحرق (فيديو)

أنقذ متظاهرون محتجون على الفساد في نيبال، زوجة الوزير ساراد سينغ، وهي من ذوي الإعاقة، بعدما تُركت وحيدة داخل منزلها المشتعل، في وقت فرّ زوجها تاركًا إياها تواجه خطر الحريق.

كما أدت الاحتجاجات إلى إحراق منزل رئيس الوزراء السابق جلالناث خانال، ما أسفر عن مقتل زوجته راجيالاكشمي تشيتراكار التي علقت داخل المنزل ولم يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها على الرغم من تدخلهم السريع.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، أثار الحادث موجة من الحزن والغضب في أرجاء البلاد، ودفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وفتح تحقيق عاجل.

وأعرب رئيس الوزراء السابق عن صدمته وحزنه، مؤكدًا أن الحادث "هجوم على كل الشعب النيبالي".

ودعا إلى محاسبة المسؤولين ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات. كما توالت ردود الفعل الرسمية والشعبية استنكارا للعنف، مع تأكيد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.