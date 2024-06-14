"شافيز فرنسا".. هل يترشح لرئاسة الحكومة عقب الانتخابات المبكرة؟

وتابع: "أعرف ما هي مساهمتي في حياة اليسار.. وأقول التالي: سنتمسك بالصيغة التي اقترحها أوليفييه فور (زعيم الحزب الاشتراكي)، أي أهم مجموعة برلمانية هي التي ستقترح رئيسًا للوزراء".

وبحسب تقرير لموقع "فرانس 24" فإن الصحافة الفرنسية تصف ميلنشون بأنه تارة "خطيب مفوه" وتارة أخرى بـ"شافيز فرنسا".

ولد ميلنشون في طنجة في المغرب في 19 أغسطس/آب 1951 وعاش فيها أحد عشر عامًا، وهو حاصل على شهادة جامعية في الفلسفة، في مجال التدريس والصحافة قبل أن يلج عالم السياسة ويتقلد عدة وظائف ومسؤوليات في الدولة منها منصب وزير التربية المهنية بين عامي 2000 و2002 في حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان (1997-2002)، وفق التقرير.

"الجبهة الشعبية"

وكانت أحزاب اليسار الأربعة الرئيسية في البلاد، فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي أعلنت الاثنين الماضي، وبعد بروز انقسامات فيما بينها خلال حملة الانتخابات الأوروبية توافقها على تقديم "ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى" تحت راية "الجبهة الشعبية".

يأتي ذلك، في ظل وضع سياسي متأزم، مع إمكانية وصول اليمين المتطرف إلى الحكم لأول مرة منذ نشأة الجمهورية الخامسة في العام 1958.