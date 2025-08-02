رسوم ترامب الجمركية تطال الملياردير الأمريكي وارن بافيت

أعلنت مجموعة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت، اليوم السبت، أن شركاتها بقطاع السلع الاستهلاكية تأثرت من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وبحسب "رويترز"، سجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها "فروت أوف ذا لوم وجازويرس" و"بروكس سبورتس"، انخفاضا في الإيرادات بنسبة 5.1 % في الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات.

وقالت مجموعة بيركشير إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات.

غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة بروكس لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 % في الربع الثاني مع زيادة المبيعات.

ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة بيركشير هاثاوي، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجا مصغرا للاقتصاد الأمريكي الأوسع.

وفي مايو/آيار، وخلال الاجتماع السنوي لبيركشير، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلا إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون "سلاحا"، مؤكدا أن "التجارة المتوازنة مفيدة للعالم".