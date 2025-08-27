من الردع الأمريكي للردع الأوروبي.. ميلاد محور نووي فرنسي - بريطاني

منذ نشأة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قلب الحرب الباردة، عاشت أوروبا تحت "المظلة النووية" الأمريكية باعتبارها خط الدفاع الأخير ضد التهديد السوفيتي ثم الروسي.

لكن اليوم، ومع تصاعد التهديدات النووية من الكرملين، وتراجع الثقة الأوروبية في التزام واشنطن – خاصة في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض – يبدو أن أوروبا تتجه نحو نقطة تحول تاريخية: بناء مظلتها النووية الخاصة.

ماكرون يقود الثورة النووية الأوروبية

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من كسر المحظور، مُعلنًا في خطاب وطني، في مارس/آذار 2025، أن "مستقبل أوروبا لا يجب أن يُقرر في واشنطن أو موسكو".

ولم يكتفِ بالكلمات، بل فتح ماكرون الباب أمام إمكانية استخدام الترسانة النووية الفرنسية لحماية القارة في حال اهتز الردع الأمريكي.

وبالتوازي، أطلق ماكرون مع نظيره البريطاني كيث ستارمر إعلانًا تاريخيًا في نورثوود (يوليو/تموز)، ينص على أن أي تهديد للمصالح الحيوية لفرنسا أو بريطانيا يُعد تهديدًا مشتركًا، مع التزام الطرفين بالتنسيق في القدرات والسياسات والعمليات النووية.

ولأول مرة، يتجاوز التعاون الفرنسي-البريطاني حدود الأبحاث ليصل إلى مستوى التخطيط والعمليات العسكرية.

تمتلك كل من باريس ولندن 4 غواصات صواريخ باليستية إستراتيجية (SSBNs) قادرة على حمل صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى 10,000 كيلومتر.

ورغم أن مجموع رؤوسهما النووية (515 رأسًا) لا يُقارن بالترسانتين الأمريكية والروسية (آلاف الرؤوس)، إلا أنه يكفي لردع أي خصم – وفي مقدمته موسكو التي حددتها المراجعة الإستراتيجية الفرنسية بوضوح كـ"التهديد الرئيس والدائم" لأوروبا.

ألمانيا تدخل على الخط

في موازاة التحالف الفرنسي-البريطاني، تحاول ألمانيا – رغم كونها قوة غير نووية – أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا التحول التاريخي. فالمستشار فريدريش ميرز وقّع، في يوليو/تموز، أول معاهدة دفاع ثنائية مع بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأسس مع ماكرون "مجلس دفاع وأمن فرنسي-ألماني" لتنسيق الردود على التحديات الإستراتيجية.

وبذلك، يظهر محور جديد في القارة: باريس – لندن – برلين، في محاولة لبناء "استقلالية أمنية أوروبية" تحمي القارة من تقلبات البيت الأبيض ومن تهديدات الكرملين.

لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ ففرنسا ما تزال خارج "مجموعة التخطيط النووي" للناتو، متمسكةً بتقاليد استقلالها النووي منذ ديغول.

أما بريطانيا، فتشدد على تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة. وألمانيا، رغم انضمامها للمسار، تبقى بلا قدرات نووية، وتعتمد على الضمانات الأمريكية منذ عقود.

وإذا ما فشلت هذه القوى الثلاث في تنسيق إستراتيجيتها النووية، قد تجد أوروبا نفسها أمام تناقضات تهدد المشروع منذ بدايته.

خطر عالمي غير مسبوق

وتزامن هذا الحراك الأوروبي مع سباق عالمي يرفع منسوب المخاطر: انتهاء وشيك لمعاهدة "ستارت الجديدة" بين واشنطن وموسكو، وتسارع التسلح النووي الصيني الذي قد يجعل بكين تمتلك ترسانة بحجم الولايات المتحدة وروسيا خلال العقد المقبل؛ وهو ما ينذر بعصر ثلاثي الأقطاب النووية، أخطر من كل ما عرفه العالم منذ 1945.

إن التحالف النووي الفرنسي-البريطاني المدعوم بألمانيا ليس مجرد تكتيك أمني، بل إعلان ميلاد محتمل لـ"مظلة نووية أوروبية" قد تعيد رسم توازنات القوة في الناتو والعالم.

وبينما يرى الكرملين في هذا التوجه "تهديدًا مباشرًا"، يراه الأوروبيون طوق نجاة في مواجهة فراغ أمريكي يتسع يومًا بعد يوم.