لسبب غريب.. بوتين يعتزم إرسال أطفال روس إلى مخيم صيفي في كوريا الشمالية

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال أطفال روس إلى معسكر صيفي في كوريا الشمالية؛ للقيام بأنشطة تشمل تلميع تماثيل قادة كوريين، بعد وعد أطلقه خلال زيارته لبيونغ يانغ، الشهر الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "التلغراف".

وأعلن غريغوري غوروف، رئيس حركة بوتين لمنظمة الشباب الأولى، عن الخطة، التي نقلتها الصحيفة البريطانية. وقال: "سنشكل الآن وفدنا.. الظروف هناك جيدة".

وسيكون الأطفال أول مجموعة روسية تزور معسكر سونغدوون، منذ خمس سنوات، الذي بناه جد كيم جونغ أون على الشاطئ الشرقي لكوريا الشمالية عام 1960.

وقال قادة روس شاركوا في رحلات سابقة إلى المكان إن مخيم سونغدوون "يجمع بين ميزات المنازل العادية والتجارب الشبيهة بمنتزه ديزني المائي"، وذلك وسط انقطاعات متكررة في الكهرباء والاستيقاظ المبكر والحرص على ممارسة أنشطة ضمن تجمعات منظمة، بحسب تعبير تقرير الصحيفة.