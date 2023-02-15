قوات طالبان تقتحم مبنى قناة تلفزيونية في كابول

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن قوات من حركة طالبان الأفغانية اقتحمت مساء الثلاثاء، مكتب قناة "تمدن" التلفزيونية في العاصمة كابول.

ونقلت "بي بي سي" بالنسخة الفارسية عن مصادر مطلعة قولها، إن "قوات من طالبان أجبرت موظفي قناة تمدن على الخروج من مكتب القناة في كابول وقامت بجمعهم في إحدى القاعات".

وتعد قناة "تمدن" التلفزيونية إحدى وسائل الإعلام الشيعية البارزة في أفغانستان، وقد أسس هذا التلفزيون رجل الدين الأفغاني الراحل محمد آصف محسني، أحد علماء الشيعة البارزين.

وبحسب العاملين في هذا التلفزيون، فإن طالبان لم توضح سبب تحركها واقتحامها لمكتب القناة في كابول.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال أحد موظفي القناة، وهو يؤكد صحة هذا الخبر، إن عناصر طالبان تعاملوا بعنف مع الموظفين وإن سلوكهم كان "معقدًا للغاية"، مضيفًا أن نبرة عناصر طالبان كانت "تهديدية".