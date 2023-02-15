قوات طالبان تقتحم مبنى قناة تلفزيونية في كابول
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن قوات من حركة طالبان الأفغانية اقتحمت مساء الثلاثاء، مكتب قناة "تمدن" التلفزيونية في العاصمة كابول.
ونقلت "بي بي سي" بالنسخة الفارسية عن مصادر مطلعة قولها، إن "قوات من طالبان أجبرت موظفي قناة تمدن على الخروج من مكتب القناة في كابول وقامت بجمعهم في إحدى القاعات".
وتعد قناة "تمدن" التلفزيونية إحدى وسائل الإعلام الشيعية البارزة في أفغانستان، وقد أسس هذا التلفزيون رجل الدين الأفغاني الراحل محمد آصف محسني، أحد علماء الشيعة البارزين.
وبحسب العاملين في هذا التلفزيون، فإن طالبان لم توضح سبب تحركها واقتحامها لمكتب القناة في كابول.
وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال أحد موظفي القناة، وهو يؤكد صحة هذا الخبر، إن عناصر طالبان تعاملوا بعنف مع الموظفين وإن سلوكهم كان "معقدًا للغاية"، مضيفًا أن نبرة عناصر طالبان كانت "تهديدية".
وبلغ عدد عناصر القوة نحو 10 أفراد وجميعهم مسلحون، وقيل إن مقاتلي طالبان أخذوا معهم آليات هذه القناة التلفزيونية الشيعية.
وقال مصدر من القناة "هناك تيارات في صفوف طالبان معارضة لخطاب الاعتدال الإسلامي الذي تغطيه قناة تمدن، بشكل مكثف".
وفي الوقت نفسه، قامت قوات من حركة طالبان بإغلاق مرقد شيعي يعرف باسم "زيارة ساخي" في كابول.
ولم يتضح ما إذا كانت هناك علاقة بين "الهجوم" على المحطة التلفزيونية وإغلاق مرقد شيعي.
وفي السابق، طلبت حكومة طالبان من قناة "تمدن" أن تتوقف عن بث جميع المسلسلات التلفزيونية حتى التي تحتوي على محتوى إسلامي.
وقال المدير المسؤول عن هذا التلفزيون إن دائرة الصحافة في مخابرات حكومة طالبان، على اتصال مع قناة تمدن، وحظرت نشر أي فيلم ومسلسل أجنبي، حتى لو كان ذا محتوى إسلامي.
وقال لـ"بي بي سي" إنه تم بث "مسلسل ساخر ومسلسل عائلي" على التلفزيون، قال إنهما "في إطار القيم الإسلامية".
وبالإضافة إلى الأخبار، تبث قناة "تمدن" برامج دينية بشكل أساس والتي تأسست عام 2007، وبثت هذه الشبكة في الاعوام الأخيرة بعض المسلسلات الشهيرة التي أنتجتها إيران، ومنها مسلسل عن حياة النبي يوسف، وكان يذاع دائمًا في شهر رمضان.