ألمانيا ترفض المشاركة بأي مهمة عسكرية محتملة في أوكرانيا

أعلنت ألمانيا أنها لا ترغب في الوقت الحالي في الالتزام بالمشاركة في أي مهمة عسكرية محتملة في أوكرانيا بعد التوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "د.ب.أ" عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، قوله اليوم الخميس، إن المستشار فريدريش ميرتس أكد خلال مشاورات حلفاء أوكرانيا أن الأولوية يجب أن تتركز أولًا على تمويل وتسليح وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف ميرتس أن ألمانيا باتت حاليًا هي الشريك الأهم لكييف، وأنها مستعدة أيضًا لتوسيع نطاق هذا الدعم.

وبشأن القيام بأي دور عسكري، أوضح كورنيليوس أن ألمانيا "ستقرر في الوقت المناسب، عندما تتضح الظروف الإطارية"، مشيرًا إلى أن ذلك يتعلق بعدة أمور من بينها "طبيعة وحجم المشاركة الأمريكية، وكذلك نتيجة العملية التفاوضية".

ولفت كورنيليوس مجددًا إلى أن الكلمة الأخيرة لأي عملية يشارك فيها الجيش الألماني، هي للبرلمان الألماني.

وشدد ميرتس أيضًا على ضرورة مواصلة العمل من أجل عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن يتم خلالها الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وأضاف ميرتس أنه إذا واصلت روسيا اللعب على عنصر الوقت، فإن أوروبا ستزيد الضغط عبر العقوبات لتعزيز فرص التوصل إلى حل دبلوماسي.

وشارك في المشاورات التي عُقدت حضوريًا بشكل جزئي في باريس، وحضرتها بعض الشخصيات عبر الفيديو، 35 رئيسًا ورئيس حكومة من دول ما يُعْرَف بـ "تحالف الراغبين"، إضافة إلى الرئيس الأوكراني.

وأوضح كورنيليوس أن الشركاء الأوروبيين قاموا بعد انتهاء المشاورات بإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النتائج، وذلك عبر اتصال هاتفي.

وأضاف أن الشركاء الأوروبيين أعربوا عن أملهم في أن تواصل الولايات المتحدة مشاركتها بشكل فعال في "الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا، وصياغة ضمانات أمنية، وتشكيل عملية دبلوماسية مثمرة".