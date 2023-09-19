حريق ضخم بمنشأة صناعية في لفيف الأوكرانية بعد هجوم روسي

تسبب هجوم جوي روسي صباح اليوم الثلاثاء في اندلاع حريق كبير بأحد المستودعات الصناعية في مدينة لفيف الأوكرانية، إلى جانب إصابة شخص.

وقال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف على تيليجرام: "تم العثور على امرأة ورجل تحت الأنقاض في لفيف.. المعلومات الأولية تشير إلى أن المرأة لم تصب بأذى. الرجل في حالة خطيرة".

وقال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي إنه "تم تعليق الإنذارات من الغارات الجوية في حوالي الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، أي بعد ثلاث ساعات من إصدارها".

وذكر سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تيليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخاً باليستياً واحداً من طراز "إسكندر" و27 من إجمالي 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير مسيرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها وغربها، في حين أطلق الصاروخ في اتجاه "كريفي ريه" بوسط البلاد.