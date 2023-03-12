يحميهم داخليا و"يُدينهم" بالخارج.. جدل في الكنيست بسبب قانون الحصانة لعناصر الأمن

وحذرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا من "خطورة القانون على جنود الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يحوّل الجنود، وأفراد قوات الأمن إلى مجرمي حرب"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضحت الصحيفة أن بهاراف ميارا وجهت رسالة تحذير للجنة الوزارية للتشريع بالكنيست بهذا الشأن، وأكدت أن "مشروع القانون سيؤدي لمقاضاة المؤسسات القانونية الدولية لحقوق الإنسان للجنود الإسرائيليين بسهولة".

ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإن "المستشارة القانونية أكدت في رأيها ضرورة الحفاظ على مكانة إسرائيل السياسية والقانونية"، في إشارة إلى أن القانون سيؤثر على المكانة الدولية لإسرائيل وسيثير ضجة دولية واسعة.

تأجيل

وأشارت إلى أنه "وعلى إثر ذلك قرر الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر"، مبينة أن رأي المستشارة القانونية جاء بمصادقة ثلاثة من مساعديها.