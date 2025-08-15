قبيل قمة ألاسكا.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة "رائعة" مع لوكاشينكو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية "رائعة" مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلالها إطلاق سراح 1300 سجين.

وأكد ترامب خلال المكالمة تطلّعه للقاء لوكاشينكو مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الحديث شمل أيضًا القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

ويمثل الاجتماع في ألاسكا أول قمة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يركز على إنهاء حرب موسكو على أوكرانيا.

وذكر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه "أجرى محادثة رائعة مع رئيس بيلاروس المحترم للغاية ألكسندر لوكاشينكو"، مضيفا أن الغرض من المحادثة هو شكره على إطلاق سراح 16 سجينا، كما تمت مناقشة إطلاق سراح 1300 سجين إضافي، حسب تعبيره.

وعلى متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ألاسكا لإجراء محادثات مهمة مع بوتين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجددا بمواجهة عواقب اقتصادية "وخيمة للغاية" إذا عرقل عملية السلام في أوكرانيا.

تقرير لـ"فوكس نيوز"، قال إن ترامب وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة، كرر تحذيره للرئيس الروسي، حيث يسعى جاهدًا لإنهاء حرب أوكرانيا منذ توليه منصبه.

ألمح بوتين، يوم الخميس، إلى أن روسيا قد تكون منفتحة على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون على جدول الأعمال، يوم الجمعة.