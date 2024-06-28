حملة بايدن ترد على منتقدي "المناظرة": "لن ينسحب"

نفى سيث شوستر مسؤول حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، انسحاب الأخير قائلًا، "لن ينسحب" من سباق انتخابات 2024.

جاء ذلك بعد الأداء الهش في المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أثار الحديث بين بعض الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي استبداله.