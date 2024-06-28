حملة بايدن ترد على منتقدي "المناظرة": "لن ينسحب"
نفى سيث شوستر مسؤول حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، انسحاب الأخير قائلًا، "لن ينسحب" من سباق انتخابات 2024.
جاء ذلك بعد الأداء الهش في المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أثار الحديث بين بعض الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي استبداله.
وتجاهل الرئيس نفسه الحديث حول ما إذا كان ينبغي له أن ينسحب أثناء توقفه في وافل هاوس بعد المناظرة، قائلًا: "لا من الصعب مناظرة الكاذب".
وتعرّض أداء بايدن في مناظرة ليلة الخميس مع ترامب لانتقادات كبيرة من قبل الديمقراطيين، واعترف بعضهم بأن ذلك سيثير المحادثات حول ما إذا كان ينبغي استبدال الرئيس على رأس القائمة الديمقراطية قبل مؤتمر آب/ أغسطس.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" لمراقبي المناظرة أن 67% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة.