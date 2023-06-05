في ذكرى "تيان أنمين".. شرطة هونغ كونغ تعتقل مؤيدين للديمقراطية

اعتقلت شرطة هونغ كونغ، اليوم الأحد، أكثر من 20 شخصًا، بما في ذلك شخصيات مؤيدة للديمقراطية، خلال إحياء ذكرى تظاهرات ساحة تيان أنمين، بينما أحيا المئات في تايوان هذه المناسبة، في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع.

وعلى مدى سنوات، اجتمع عشرات الآلاف من سكّان هونغ كونغ في حديقة فيكتوريا في المدينة وفي المنطقة المحيطة بها، لإحياء ذكرى أحداث الـ4 من شهر حزيران/يونيو للعام 1989، عبر المشاركة في وقفات احتجاجية على ضوء الشموع.

ولكن منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، في العام 2020، لقمع المعارضة، تم حظر الوقفة الاحتجاجية السنوية، وواجه المنظّمون اتهامات بموجب هذا القانون.