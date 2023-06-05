في ذكرى "تيان أنمين".. شرطة هونغ كونغ تعتقل مؤيدين للديمقراطية
اعتقلت شرطة هونغ كونغ، اليوم الأحد، أكثر من 20 شخصًا، بما في ذلك شخصيات مؤيدة للديمقراطية، خلال إحياء ذكرى تظاهرات ساحة تيان أنمين، بينما أحيا المئات في تايوان هذه المناسبة، في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع.
وعلى مدى سنوات، اجتمع عشرات الآلاف من سكّان هونغ كونغ في حديقة فيكتوريا في المدينة وفي المنطقة المحيطة بها، لإحياء ذكرى أحداث الـ4 من شهر حزيران/يونيو للعام 1989، عبر المشاركة في وقفات احتجاجية على ضوء الشموع.
ولكن منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، في العام 2020، لقمع المعارضة، تم حظر الوقفة الاحتجاجية السنوية، وواجه المنظّمون اتهامات بموجب هذا القانون.
وخلال نهاية الأسبوع، نشرت الشرطة العديد من عناصرها في المنطقة وقامت بإيقاف الناس وتفتيش مقتنياتهم، كما شوهدت عربة مصفحّة متوقفة قرب مركز تسوّق.
وعلى بعد أكثر من 700 كيلومتر، تجمّع حوالي 500 شخص في ساحة الحرية في تايبيه مع حلول الليل، حيث هتفوا: "نضال من أجل الحرية، نقف مع هونغ كونغ".
وأشعلوا شموعًا على شكل "8964" - وهي أرقام ممنوعة في الصين القارية لأنّها تشير إلى أحداث الـ4 من شهر حزيران/يونيو 1989.
وقال بيري وو، البالغ من العمر 31 عامًا، "علينا أن نعتزّ بالحرية والديمقراطية اللتين نتمتّع بهما في تايوان"، مضيفًا: "أشعر بالحزن الشديد لرؤية أنباء عن اعتقال أشخاص، اليوم، في هونغ كونغ".
وقالت شرطة هونغ كونغ في وقت متأخر، الأحد، إنّها اعتقلت 23 شخصًا تراوح أعمارهم بين 20 و74 عامًا للاشتباه في "انتهاك السلم".
وتمّ القبض على امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا، لعرقلتها رجال الشرطة.
وبحلول المساء، شاهد مراسلو "فرانس برس" في هونغ كونغ أكثر من 10 أشخاص اقتادتهم الشرطة في شاحنات صغيرة.
ومن الشخصيات المعروفة التي اعتُقلت، ألكسندرا وونغ، المعروفة باسم "الجدة وونغ" وهي ناشطة بارزة مؤيدة للديمقراطية، وهي الرئيسة السابقة لنقابة الصحفيين في هونغ كونغ أيضًا، كما اعتُقل ماك يين-تينغ وليو تانغ، وهو زعيم سابق لاتحاد نقابات العمّال، الذي تمّ حلّه.
وفي حديقة فيكتوريا، أحاطت الشرطة برجل كان جالسًا على مقعد يحمل شمعة غير مضاءة، وأثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة، قال: "رفعت شمعة، تمّ اصطحابي لمجرّد جلوسي هناك".
ويأتي ذلك غداة اعتقال 4 أشخاص بتهمة "التحريض على الفتنة" و"التصرف بطريقة غير منضبطة".
ليعرف العالم
الحديث عن حركة تيان أنمين أمر شديد الحساسية للقيادة الشيوعية في الصين، وإحياء الذكرى ممنوع في البر الرئيس.
وفي العام 1989، أرسلت الحكومة قوات ودبابات إلى ساحة تيان أنمين في بكين لفضّ احتجاجات سلمية، وسحقت موجة من الاحتجاجات استمرت لأسابيع، للمطالبة بالتغيير السياسي.
وقُتل المئات، بينما أفادت بعض التقديرات بأنّ عدد القتلى تخطّى 1000 شخص.
ولعقود، كانت هونغ كونغ المدينة الصينية الوحيدة التي تحيي الذكرى على نطاق واسع- في دليل على الحريات والتعددية السياسية التي كانت تتمتع بها نظرًا لوضعها الخاص.
لكن منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، أنهت سلطات هونغ كونغ هذه التجمعات ودفعت الفنانين الذين يشاركون في إحياء الذكرى إلى إجراء عروضهم خارج المدينة الصينية.
وهذه السنة، تحوّلت حديقة فيكتوريا إلى "كرنفال" نظّمته مجموعات مؤيدة لبكين.
وقال شيو، وهو رجل متقاعد يبلغ من العمر 68 عامًا، كان جالسًا على مقعد في الحديقة حاملاً شمعة غير مضاءة في يده "يريد المعسكر المؤيّد لبكين، احتلال المكان لاستبعاد أولئك الذين يريدون أن يحتجّوا حدادًا على من قُتل في العام 1989".
محو الذاكرة
سعت الحكومة الصينية إلى مسح ما جرى من الذاكرة العامة في الأراضي الصينية، كما تم حذف أي ذكر لقمع تيان أنمين من الإنترنت في الصين.
ويوم الأحد، انتشر شرطيون حول ميدان تيان أنمين وقاموا في بعض الأحيان بإيقاف راكبي الدراجات.
ونشرت السفارة البريطانية في بكين الصفحة الأولى من عدد 4، من شهر حزيران/يونيو 1989، من صحيفة "الشعب" اليومية الصينية ظهر فيها تقرير قصير عن المصابين الذين ضاقت بهم المستشفيات.
وكتبت السفارة على "تويتر"، اليوم الأحد: "في غضون 20 دقيقة، أزال المراقبون منشورنا عن ويبو وفرضوا رقابة على الأخبار كما نشرتها الوسيلة الإعلامية الأكثر موثوقية للحزب (الشيوعي)".
وهذا العام، استهدفت السلطات في بكين جسرًا كان موقعًا لتظاهرة نادرة العام الماضي - عندما علق محتج لافتة على جسر سيتونغ، في تشرين الأول/أكتوبر، يدعو فيها إلى "الحرية".
وتم تعزيز الأمن حول الجسر خلال نهاية الأسبوع، وأزيلت لافتة تدل على الطريق.
وبعد أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، فرَّ النشطاء الذين يدعون إلى الديمقراطية أو تم اعتقالهم.
وفي الأسابيع التي سبقت الذكرى، بدت السلطات حذرة.
وصادرت الشرطة تمثالًا تذكاريًا بعنوان "عمود العار"، وألغي عرض خاص لفيلم وثائقي غير مرتبط بذكرى تيان أنمين وسحبت كتب حول القمع من المكتبات العامة.
وفي القنصلية الأمريكية، شوهدت عشرات الشموع تتلألأ في نوافذ المجمّع الكبير مساءً.
حرية الحداد
متجاهلًا الأسئلة بشأن ما إذا كان الحداد العام مسموحًا به، كرّر زعيم هونغ كونغ جون لي تأكيده أنه يجب على الجمهور التصرّف وفقًا للقانون أو "الاستعداد لمواجهة العواقب"
في هذه الأثناء، وقف الناس مع شمعة بجوار صور لحملة القمع التي جرت، في العام 1989، وذلك خلال الوقفات الاحتجاجية التي تمّ التخطيط لها في جميع أنحاء العالم، من اليابان إلى سيدني.
وقال الناشط وونغ يات شين في هونغ كونغ، والموجود حاليًا في السجن بتهمة تتعلّق بالأمن القومي، إنّه حزين على "فقدان حرية الحداد"، مضيفًا عبر حسابه عبر "إنستغرام"، اليوم الأحد، "تذكُّر يومٍ ما لا يعدّ جريمة".