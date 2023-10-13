أوستن يصل إسرائيل لدعم حربها ضد "حماس" في غزة

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، في زيارة تضامنية لإظهار الدعم الأمريكي في حرب تل أبيب ضد حركة "حماس" في غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".

وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الدولة العبرية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى التشديد على "الدعم الراسخ من الولايات المتحدة لشعب إسرائيل والتزامها أن توفر لإسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

وسيشهد أوستن وصول بعض المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الدولة العبرية في أعقاب العملية غير المسبوقة لحركة "حماس".

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين أثناء توجه أوستن إلى إسرائيل: "لقد قمنا بزيادة الدعم لهم. وصلت شحنات متعددة إلى إسرائيل من العتاد الذي طلبوه، وستصل شحنة أخرى اليوم والمزيد خلال الأيام المقبلة".

وشدد على أن واشنطن تتعاون مع الدولة العبرية في قضية الرهائن الذين أسرتهم الحركة، وبينهم العديد من الأجانب، مضيفاً: "نقوم بتقديم النصائح والمساعدة في هذا الموضوع الدقيق".