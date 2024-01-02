"يديعوت أحرونوت": تنبغي الاستعاضة عن نتنياهو

طالب مقال رأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالاستعاضة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتناول المقال، مسألة من سيحل محل نتنياهو، الذي واجه تحديات عديدة في فترة ولايته.

وتساءل عما يشترك فيه أفراد مثل داني أيالون، وتزيبي هوتوفيلي، وتزاشي هانيغبي: فقد كانوا سفراء لدى الأمم المتحدة وعملوا نوابا لوزير خارجية إسرائيل. فالأولى مسؤولة عن تنفيذ السياسات، في حين أن الأخيرة مسؤولة عن الشروع في وضع السياسات والتوصية بها وليس عن اتخاذ القرارات.

وأضاف: "أما بينامين نتنياهو فهو الشخص الوحيد الذي يشغل كلا المنصبين، حيث إن لديه خبرة محدودة في إدارة الهيئات الكبيرة والميزانيات وتقرير السياسات أو اتخاذ القرارات المهمة".

وتابع: "قد جلب أسلافه، ديفيد بن غوريون، وموشيه شابرت، وليفي إشكول، وغولدا ماير، ويتسشاك رابين، ومناشم منتشم، ويتسشاك شامير، وشيمون بيريز، خبراتهم الخاصة إلى هذه الوظيفة".

ويعتقد المقال أن تجربة نتنياهو السابقة في مجالات الأمن والدبلوماسية والاقتصاد والتماسك الاجتماعي تشكل أساسًا مناسبًا لأن يصبح رئيس وزراء إسرائيل إلا أن هناك العديد من المرشحين الجديرين بأن يحلوا محله".

وأردف: "من هنا سيفهم مؤيدوه ومنتقدوه أنه لا يوجد سبب يدعوهم إلى التمسك به".