لافروف يترأس الوفد الروسي إلى الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تكليف وزير خارجيته سيرغي لافروف، برئاسة الوفد الروسي في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر انعقادها، في سبتبمر/أيلول المقبل، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
وجاء في القرار الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية على الإنترنت، "الموافقة على تشكيل وفد روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف، ويشمل الوفد كلًا من: نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ورئيس لجنة دوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يمثل فيها لافروف بلاده في المحافل الدولية بدلًا من بوتين، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث سيمثل لافروف بلاده في قمة بريكس أيضًا بدلاً من بوتين، والتي ستنطلق، الأسبوع المقبل، في جنوب أفريقيا، فيما سيكتفي الرئيس الروسي بالمشاركة عبر الفيديو.
واتخذت موسكو هذا القرار بعد أن زاد الجدل داخل جنوب أفريقيا حول تطبيق البلاد لتعهداتها بما يخص المحكمة الجنائية الدولية، وقيامها بتسليم بوتين إليها، خاصة بوجود مذكرة بإيقافه صادرة عن المحكمة.