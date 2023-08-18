لافروف يترأس الوفد الروسي إلى الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة‎

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تكليف وزير خارجيته سيرغي لافروف، برئاسة الوفد الروسي في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر انعقادها، في سبتبمر/أيلول المقبل، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.

وجاء في القرار الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية على الإنترنت، "الموافقة على تشكيل وفد روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف، ويشمل الوفد كلًا من: نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ورئيس لجنة دوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي".