تقرير: أنقرة تنأى بنفسها عن موسكو وسط تصاعد أزمة البحر الأسود

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن أنقرة اتخذت خطوات جادة مؤخرا للنأي بنفسها عن موسكو، في محاولة لتحقيق التوازن في علاقاتها مع روسيا والغرب.

ومن أبرز تلك الخطوات التي اتخذتها أنقرة مؤخرا، إعلان دعمها الكامل لحصول أوكرانيا على عضوية حلف "الناتو"، وإطلاق سراح قادة كتيبة "آزوف" الأوكرانية، بالإضافة إلى منح الرئيس رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لموافقة تركيا على انضمام السويد لحلف "الناتو".

وقال الموقع: "بالكاد جلس الروس من غير أن يحركوا ساكنا وهم يراقبون هذه الأحداث، فقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين انسحاب بلاده من اتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها أنقرة".

وأضاف أن "روسيا استهدفت بعدها مصنع محركات أوكرانيًا يزود تركيا بمعدات تستخدمها في مسيرة (بيرقدار)، ثم نفذت غارة على سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا في البحر الأسود يمتلكها ويديرها أتراك".