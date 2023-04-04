روسيا تردّ على انتقادات توليها رئاسة مجلس الأمن

دافعت روسيا، الإثنين، عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نيسان/أبريل، مؤكدة أنها لن تستغلّ وضعيتها هذه.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد في بداية الرئاسة الدورية للمجلس: "نحن لا نستغلّ صلاحيات الرئاسة. الموقف الوطني شيء وأداء دور رئاسة المجلس شيء آخر".

وتولّت روسيا، السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بموجب القواعد المرعية الإجراء، والتي تلحظ انتقال الرئاسة دورياً كلّ شهر بحسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

وأثار تولّي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن انتقادات لا سيّما من جانب كييف التي وصفت الأمر بأنّه "صفعة للمجتمع الدولي" ولحلفاء أوكرانيا.