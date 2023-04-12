روسيا تُقر بمنع ممثل القنصلية الأمريكية من زيارة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش
أقرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء بأنها لم تأذن بعد لممثل القنصلية الأمريكية بزيارة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في السجن، بعدما كان اعتقل أثناء قيامه بعمله في روسيا، إذ توجه موسكو إليه اتهامات "بالتجسس".
ورد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على أسئلة وكالات الأنباء الروسية حول ما إذا كان الصحفي الأمريكي سيتلقى زيارة ممثلا عن سفارته، بعد نحو أسبوعين من إلقاء القبض عليه، بالقول: "ندرس المسألة".
واستخف ريابكوف بقرار واشنطن اعتبار سجن غيرشكوفيتش "اعتقالًا تعسفيًا"، وهو وصف يسمح بإحالة القضية إلى المبعوث الأمريكي الخاص للرهائن.
وقال: "لا نقبل بأي محاولة للضغط، ولا يهمنا الوضع الذي تمنحه واشنطن إليه".
وأضاف: "سنرد بناء على ضروراتنا الداخلية ومعاييرنا وقوانيننا".
وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في الـ30 من آذار/مارس توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو والصحفي السابق في وكالة فرانس برس، أثناء قيامه بعمله في ايكاتيرينبورغ، وصُنف الملف بأكمله على أنه سري.
وتتهمه روسيا بالتجسس، كما تحتجزه في سجن ليفورتوفو سيّئ السمعة في موسكو، في سابقة منذ الحقبة السوفيتية.
ونفى غيرشكوفيتش وصحيفة "وول ستريت جورنال" والمقربون منه والحكومة الأمريكية، الاتهامات الروسية الموجهة إليه.
ويرى مراقبون أنه قد يكون مفيدًا لموسكو في إطار عملية تبادل أسرى محتملة في المستقبل مع واشنطن.
ووصلت العلاقات الروسية- الأمريكية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهي تستمر في التدهور بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبعدما عانت روسيا من سلسلة إخفاقات عسكرية وتكبدت خسائر فادحة، تقوم الآن بتقديم الصراع على أنه "حرب بالوكالة دبّرها الغرب ضدها".