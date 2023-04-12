روسيا تُقر بمنع ممثل القنصلية الأمريكية من زيارة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش

أقرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء بأنها لم تأذن بعد لممثل القنصلية الأمريكية بزيارة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في السجن، بعدما كان اعتقل أثناء قيامه بعمله في روسيا، إذ توجه موسكو إليه اتهامات "بالتجسس".

ورد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على أسئلة وكالات الأنباء الروسية حول ما إذا كان الصحفي الأمريكي سيتلقى زيارة ممثلا عن سفارته، بعد نحو أسبوعين من إلقاء القبض عليه، بالقول: "ندرس المسألة".

واستخف ريابكوف بقرار واشنطن اعتبار سجن غيرشكوفيتش "اعتقالًا تعسفيًا"، وهو وصف يسمح بإحالة القضية إلى المبعوث الأمريكي الخاص للرهائن.