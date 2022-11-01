تقرير: إيران تستعد لإرسال 1000 سلاح إضافي لروسيا

كشف تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الثلاثاء، عن مسؤولين غربيين أن إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي إلى روسيا، بما في ذلك صواريخ أرض-أرض قصيرة المدى والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وأشارت الشبكة إلى أن الشحنات تتم مراقبتها عن كثب لأنها ستكون المرة الأولى التي ترسل فيها إيران صواريخ موجهة دقيقة متطورة إلى روسيا، ما قد يمنح الكرملين دفعة كبيرة في ساحة المعركة.

وقال مسؤولون، إن آخر شحنة أسلحة من إيران إلى روسيا تضمنت حوالي 450 طائرة مسيرة، استخدمها الروس بالفعل لإحداث تأثير مميت في أوكرانيا، فيما أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأسبوع الماضي، أنهم أسقطوا أكثر من 300 طائرة إيرانية بدون طيار.

وقالت الشبكة: "ستمثل هذه الشحنة الجديدة المتوقعة زيادة كبيرة في الدعم الإيراني للجهود الحربية الروسية.. وفي حين أن التوقيت الدقيق لموعد وصول الشحنة إلى روسيا غير واضح، يعتقد المسؤولون أنه سيتم تسليم الأسلحة بالتأكيد قبل نهاية العام".

ولفتت إلى أن الطائرات بدون طيار لعبت دورًا مهمًا في الحرب منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، في أواخر شباط/ فبراير الماضي، لكن استخدامها زاد منذ الصيف عندما قالت واشنطن وكييف إن موسكو حصلت على طائرات مسيرة من إيران.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم استخدام هذه الطائرات الإيرانية بدون طيار لاستهداف البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا، وفقا للشبكة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن الطائرات بدون طيار الإيرانية تعرف باسم "الذخيرة المتسكعة"؛ لأنها قادرة على الدوران لبعض الوقت في منطقة تم تحديدها على أنها هدف محتمل وتضرب فقط بمجرد تحديد مواقع العدو، مشيرة إلى أنها صغيرة ومحمولة ويمكن إطلاقها بسهولة، لكن ميزتها هي أنه يصعب اكتشافها ويمكن إطلاقها من مسافة بعيدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا أن إيران أرسلت أفرادًا عسكريين إلى شبه جزيرة القرم للمساعدة في هجمات الطائرات بدون طيار الروسية على أهداف أوكرانية.

ورأت الشبكة أن إرسال المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا يعتبر خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المبعوث الأمريكي إلى إيران روب مالي أكد، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن "تضيع وقتنا" في محادثات إحياء الاتفاق النووي "إذا لم يحدث شيء".

واعتبرت الشبكة أن دعم طهران لروسيا في الحرب الأوكرانية وحملتها على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، دفع الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح جون كيربي، منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي، أن وجود أفراد إيرانيين دليل على تورط طهران المباشر في الصراع.

وقال كيربي: "يمكننا أن نؤكد أن العسكريين الروس المتمركزين في شبه جزيرة القرم كانوا يقودون طائرات إيرانية بدون طيار، ويستخدمونها لشن ضربات عبر أوكرانيا، بما في ذلك الضربات ضد كييف"، في إشارة إلى طائرات بدون طيار.