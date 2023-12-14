واشنطن تبدي استعداداً "مشروطاً" لاستئناف التعاون مع نيامي

أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّها مستعدّة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في نهاية تمّوز/يوليو في انقلاب بمرحلة انتقالية قصيرة.

والثلاثاء بدأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في زيارة إلى نيامي التقت خلالها عدداً من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.

وقالت الدبلوماسية الأميركية للصحافيين الأربعاء أنّه يتعيّن على "المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن "موعداً نهائياً لانتقال سريع وذي مصداقية" تنبثق منه "حكومة منتخبة ديموقراطياً".

وأضافت "لقد أكّدنا أنّنا مستعدّون لاستئناف تعاوننا إذا اتّخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها".