روسيا تعلن صد قوات أوكرانية حاولت الوصول إلى باخموت
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأربعاء، إن "قواتها هاجمت قوات احتياط من الجيش الأوكراني حاولت الوصول إلى مدينة باخموت" المدمرة لدعمها.
وقالت موسكو، وفقا لوكالات أنباء روسية، إن "قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة استولت على ثلاث نقاط أخرى" في محاولتها السيطرة على المدينة الواقعة شرق أوكرانيا.
وأمس الثلاثاء، قال يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، في مقطع فيديو، إن "قواته تسيطر الآن على أكثر من 80% من مدينة باخموت" في شرق أوكرانيا.
ويقود مقاتلو "فاغنر" جهود روسيا المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ غزوها أوكرانيا قبل 13 شهرا.
وأدت حرب الخنادق الطاحنة والقصف المستمر بالمدفعية إلى مقارنات مع الحرب العالمية الأولى؛ بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالجانبين.