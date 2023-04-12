روسيا تعلن صد قوات أوكرانية حاولت الوصول إلى باخموت

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأربعاء، إن "قواتها هاجمت قوات احتياط من الجيش الأوكراني حاولت الوصول إلى مدينة باخموت" المدمرة لدعمها.

وقالت موسكو، وفقا لوكالات أنباء روسية، إن "قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة استولت على ثلاث نقاط أخرى" في محاولتها السيطرة على المدينة الواقعة شرق أوكرانيا.